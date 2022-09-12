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Суд рассмотрит иск россиян против Sony — от компании требуют 280 млн рублей

Суд рассмотрит иск россиян против Sony — от компании требуют 280 млн рублей
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В конце мая группа россиян подала коллективный иск против Sony. Истцы требовали вернуть возможность покупки игр, восстановить доступ к PS Store и компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей.

А недавно СМИ сообщили, что суд всё же принял к рассмотрению этот иск. Гражданское дело могут возбудить против Sony Interactive Entertainment Europe Limited (подразделение компании в Лондоне) и московского офиса Sony.

От истцов потребовали направить возражения в письменном виде до 31 октября. В этот же день пройдёт предварительное заседание по делу, а к уже имеющимся 28 людям могут присоединиться и другие, если посчитают, что их права тоже нарушены.

Сама Sony пока не давала никаких комментариев по поводу этого иска.

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