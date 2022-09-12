Джеймс Кэмерон начал снимать «Аватара 4»
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Режиссёр фильмов франшизы «Аватар» Джеймс Кэмерон не смог лично посетить выставку D23 Expo, однако всё равно оставил для фанатов видеообращение, в котором поделился деталями о будущих лентах серии.
По словам постановщика, начались съёмки четвёртой части «Аватара». Сколько они продлятся, неизвестно. Также Кэмерон отметил, что работа над фильмом «Аватар: Путь воды» идёт по плану, никаких проблем нет, вместе с этим идут съёмки и третьей части «Аватара».
В сиквеле «Аватара» нам представят полноценную семью Джейка и Нейтири. В ленте появятся их дети, а основные актёры из первой части вернутся к своим ролям во второй. События ленты развернутся через 10 лет после первой части.
Премьера картины «Аватар: Путь воды» состоится 14 декабря.
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