Авторы A Plague Tale: Requiem показали на видео работу художников и стелс

На канале издателя Focus Entertainment появилось пару свежих роликов A Plague Tale: Requiem. В первом видео показали работу художников, а второй полностью посвятили стелсу — основной механике экшена.

Ролик про художников сразу начинается с процесса самой работы. Мастера вырисовывают локации и наносят различные детали. Также можно увидеть несколько локаций, которые запустили уже на игровом движке.

Во втором ролике можно увидеть полноценный геймплей, в котором Амиция и её брат Гуго противостоят противникам и перемещаются по локациям. Также можно оценить и геймплейные фишки стелса: отвлечение врагов с помощью применения физики, передвижение в высокой траве и другое.

Скрытность — гарантия безопасности

Новость по теме Русская локализация в A Plague Tale: Requiem возмутила западных игроков

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch (через облако).