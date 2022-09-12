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Авторы A Plague Tale: Requiem показали на видео работу художников и стелс

Авторы A Plague Tale: Requiem показали на видео работу художников и стелс
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На канале издателя Focus Entertainment появилось пару свежих роликов A Plague Tale: Requiem. В первом видео показали работу художников, а второй полностью посвятили стелсу — основной механике экшена.

Ролик про художников сразу начинается с процесса самой работы. Мастера вырисовывают локации и наносят различные детали. Также можно увидеть несколько локаций, которые запустили уже на игровом движке.

Во втором ролике можно увидеть полноценный геймплей, в котором Амиция и её брат Гуго противостоят противникам и перемещаются по локациям. Также можно оценить и геймплейные фишки стелса: отвлечение врагов с помощью применения физики, передвижение в высокой траве и другое.

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