Splatoon 3 — самый большой запуск в истории Японии

Nintendo на своём сайте раскрыла продажи свежего мультиплеерного шутера Splatoon 3. Игра всего за три дня после релиза разошлась тиражом более чем в 3,4 млн копий в Японии.

Это абсолютный рекорд именно для домашнего рынка. В учёт копий входят как физические версии, так и цифровые. Splatoon 3 в целом оценили хорошо. На Metacritic у игры 84 балла из 100 от критиков, а пользовательская оценка составила 8,6 балла из 10.

Аналитик Даниэль Ахмад в социальных сетях отметил, что запуск Splatoon 3 не только поставил рекорд франшизы, но и рекорд для любого релиза игры в истории Японии.

Splatoon — серия командных шутеров от третьего лица, в котором соревнуются восемь игроков в сетевых матчах «четыре на четыре». Игроки управляют существами, называемыми «инклингами», которые обладают способностью менять свою форму между человеком и кальмаром.