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Глава Ubisoft уверен, что его компания может гордиться собой

Глава Ubisoft уверен, что его компания может гордиться собой
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Недавно глава Ubisoft Ив Гиймо пообщался с журналистами, включая издание GamesIndustry.biz. В ходе беседы Гиймо рассказал про рабочую атмосферу внутри компании, скандалы и затронул блокчейн и NFT.

Гиймо также не стал обходить стороной и скандалы, которые были в компании в 2020 году. Как отметил Гиймо, в Ubisoft всегда стремились создать уютную рабочую атмосферу, но всё же в идеальном виде это сделать не получилось, но впредь подобного повториться не должно.

Когда это произошло, был настоящий шок. Мы хотим обеспечить инклюзивное, полезное и уютное рабочее место для всех. Да, мы оступились, и мы признали это. Мы многому научились на этом пути и добились значительного прогресса. Мы действовали быстро, сокращая некоторых людей и предпринимая действия по многим направлениям, чтобы это никогда не повторилось.

Как отметил Ив Гиймо, на его плечах лежала большая ответственность — сделать всё так, чтобы люди чувствовали себя комфортно в Ubisoft и отзывались о компании в положительном ключе.

Мы многое сделали, и я думаю, что мы компания, которая может гордиться собой. Мы всегда можем становиться ещё лучше.
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Одним из недавних поводов выражать негатив в сторону Ubisoft стал блокчейн. По словам Гиймо, компания всегда заинтересована в чём-то новом, но пока что пытается лучше разобраться в этом и экспериментирует.

Мы действительно присматриваемся к новым технологиям. Недавно мы протестировали несколько вещей, которые дают нам больше информации о том, как это можно использовать и что мы должны делать с играми. Изучение блокчейна не означает его запуск. Эта отрасль быстро развивается.

Гиймо подчеркнул, что, несмотря на сделку с Tencent, компания собирается остаться независимой и дальше заниматься созданием инновационных и уникальных видеоигр.

Мы очень усердно работаем над нашими новыми IP, чтобы удивлять игроков. Лучший способ сделать это — оставаться независимыми.

Кстати, после череды новых анонсированных Assassin's Creed, Ubisoft подтвердила, что не делает ремейк первой части.

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