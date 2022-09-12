Киберспортсмена по CS:GO забанили в игре прямо во время турнира

Профессиональный игрок по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive Алвар consss Раман рассказал, что Valve заблокировала его учётную запись посреди матча закрытой квалификации CCT Central Europe Series 2.

Аккаунт эстонского киберспортсмена был забанен в результате работы «Патруля» — режима, в котором решение о наказании принимают другие игроки с хорошей репутацией. Сам Алвар считает, что был заблокирован в CS:GO по ошибке. Разработчики CS:GO пока не комментировали произошедшее.

Фото: «Твиттер» consss

В результате команда SC e-Sports вынуждена продолжать выступления на отборочном турнире к CCT Central Europe с заменой. Без consss эстонская пятёрка уступила молодёжному составу Ninjas in Pyjamas и находится в шаге от вылета с чемпионата.