В «Ёлках 9» не сыграют Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков
Поделиться
По информации газеты «Комсомольская правда», в фильме «Ёлки 9» не появятся главные звёзды франшизы: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков. Причину назвали «понятной». К тому же вместе с уходом звёзд привычную команду покинули почти все её члены.
Ведущую роль в картине получил Фёдор Добронравов, известный по сериалу «Сваты», а также фильмам «Жили-были», «Мой папа — вождь» и многим другим.
Съёмочный процесс «Ёлок-9» стартовал в мае. Сценаристом и креативным продюсером проекта выступит известный актёр, блогер и шоумен Евгений Кулик. Он отметил, что в картине будет много звёзд и неожиданных камео.
Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача – тем более в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звёзд и неожиданные камео.
Первые два кадра из картины
Премьера девятой части «Ёлок» состоится 1 декабря в кинотеатрах.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
19:01
-
18:38
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:01
-
16:07
-
15:59
-
15:48
-
15:14
-
14:56
-
14:43
-
14:08
-
13:22
-
12:28
-
11:20
-
10:51
-
10:30
-
09:59
-
09:29
- 11 сентября 2022
-
18:51
-
17:47
-
16:58
-
16:30
-
15:05
-
14:10
-
13:46
-
13:07
-
12:29
-
12:01
- 10 сентября 2022
-
23:20
-
23:00
-
22:02
-
21:57
-
21:03
Партнерский контент