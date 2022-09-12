В «Ёлках 9» не сыграют Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков

По информации газеты «Комсомольская правда», в фильме «Ёлки 9» не появятся главные звёзды франшизы: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков. Причину назвали «понятной». К тому же вместе с уходом звёзд привычную команду покинули почти все её члены.

Ведущую роль в картине получил Фёдор Добронравов, известный по сериалу «Сваты», а также фильмам «Жили-были», «Мой папа — вождь» и многим другим.

Съёмочный процесс «Ёлок-9» стартовал в мае. Сценаристом и креативным продюсером проекта выступит известный актёр, блогер и шоумен Евгений Кулик. Он отметил, что в картине будет много звёзд и неожиданных камео.

Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача – тем более в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звёзд и неожиданные камео.

Первые два кадра из картины

Премьера девятой части «Ёлок» состоится 1 декабря в кинотеатрах.