Завтра пройдёт большое шоу Nintendo

Большая презентация Nintendo пройдёт завтра, 13 сентября, в 17:00 мск. Основной фокус — игры для Switch на ближайшие полгода. Шоу будет идти 40 минут.

По данным СМИ, на шоу должны показать сразу три The Legend of Zelda: переиздания Wind Waker и Twilight Princess, а также продолжение Breath of the Wild 2. Первые две должны выйти до конца года, тогда как новая игра — в первой половине 2023 года.

Это будет первый полноценный Nintendo Direct за долгое время, поэтому фанаты надеются услышать и что-то по-настоящему важное и неожиданное. Может быть, переиздание трилогии Metroid Prime вместе с долгожданным показом четвёртой части?

Этой осенью линейка игр для Nintendo Switch традиционно сильная: уже вышла Splatoon 3 (и показала рекордные продажи), а в октябре появятся сиквел тактики Mario + Rabbids и третья часть Bayonetta.