Assassin's Creed Mirage по ошибке выдали очень редкий рейтинг «Только для взрослых»

На странице Assassin's Creed Mirage в магазине Xbox появился возрастной рейтинг — «Только для взрослых». Его дали за «жестокость, кровь, частичную наготу и реальные азартные игры».

Однако позже Ubisoft опровергла выдачу квалификации, а никаких азартных игр в AC Mirage нет. Заодно издатель подтвердил, что нет и лутбоксов.

Хоть Assassin's Creed Mirage ещё не выдали рейтинг, мы в Ubisoft хотим успокоить игроков — никаких азартных игр и лутбоксов нет в игре.

Для США рейтинг «Только для взрослых» (AO) — огромная редкость. Последний раз его выдавали в 2015 году для скандальной Hatred. Однако сама Ubisoft на прямой трансляции своего мероприятия также поставила рейтинг AO. Это компания решила уже не комментировать, назвав всю ситуацию ошибочной.

Assassin's Creed Mirage выходит в 2023 году.