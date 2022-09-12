Карим Бензема стал лучшим игроком FIFA 23. Килиан Мбаппе только на третьем месте

EA выпустила рейтинг лучших футболистов в FIFA 23. Лидером топ-100 стал французский форвард «Реала» Карим Бензема, за год поднявшийся на 13 позиций. Его общие показатели оценили в 91 балл.

Примечательно, что по 91 баллу ещё у четырех игроков. На втором месте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а тройку лидеров закрывает французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Далее идут бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Топ-10 лучших игроков в FIFA 23

Карим Бензема — 91 балл Роберт Левандовски — 91 балл Килиан Мбаппе — 91 балл Кевин Де Брёйне — 91 балл Лионель Месси — 91 балл Мохамед Салах — 90 баллов Вирджил ван Дейк — 90 баллов Криштиану Роналду — 90 баллов Тибо Куртуа — 90 баллов Мануэль Нойер — 90 баллов.

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Карточки топовых игроков FIFA 23

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.