Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Карим Бензема стал лучшим игроком FIFA 23. Килиан Мбаппе только на третьем месте

Карим Бензема стал лучшим игроком FIFA 23. Килиан Мбаппе только на третьем месте
Комментарии

EA выпустила рейтинг лучших футболистов в FIFA 23. Лидером топ-100 стал французский форвард «Реала» Карим Бензема, за год поднявшийся на 13 позиций. Его общие показатели оценили в 91 балл.

Примечательно, что по 91 баллу ещё у четырех игроков. На втором месте польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а тройку лидеров закрывает французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Далее идут бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Топ-10 лучших игроков в FIFA 23

  1. Карим Бензема — 91 балл
  2. Роберт Левандовски — 91 балл
  3. Килиан Мбаппе — 91 балл
  4. Кевин Де Брёйне — 91 балл
  5. Лионель Месси — 91 балл
  6. Мохамед Салах — 90 баллов
  7. Вирджил ван Дейк — 90 баллов
  8. Криштиану Роналду — 90 баллов
  9. Тибо Куртуа — 90 баллов
  10. Мануэль Нойер — 90 баллов.
Новость по теме
Из FIFA 23 пропадут Диего Марадона, Касильяс, Райан Гиггз и другие легенды футбола

Карточки топовых игроков FIFA 23

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23 Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022