Автор GTA и Red Dead Redemption после ухода из Rockstar инвестирует в блокчейн

Соучредитель Rockstar Дэн Хаузер, покинувший собственную студию в марте 2020 года, инвестировал в студию Revolving Games. Параллельно этому он вошёл в состав директоров компании.

Revolving Games открыла двери в 2020 году с целью заняться играми и технологиями на базе Web 3.0. За прошедшие пару лет студия получила больше $ 25 млн, а штат расширился до сотни специалистов в США, Европе и Азии.

Сейчас студия работает над двумя играми: ММО стратегией во вселенной «Звёздного крейсера «Галактика» и кооперативным приключением Skyborne Legacy в духе Animal Crossing и The Legend of Zelda.

Сам Дэн Хаузер в 2021 году основал студию Absurd Ventures, но до сих пор не рассказал, чем будет заниматься в рамках новой компании.