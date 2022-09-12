Apple выпустила iOS 16 для iPhone и watchOS 9 для Apple Watch

Apple выпустила iOS 16 — новую операционку для iPhone. Вместе с ней состоялся релиз новых watchOS и tvOS — watchOS 9 и tvOS 16.
На каких iPhone выйдет iOS 16
- Линейка iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;
- Линейка iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;
- Линейка iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;
- Линейка iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
- Линейка iPhone X — X, Xr, Xs, Xs Max;
- iPhone 8 и 8 Plus;
- iPhone SE — 2020 и 2022.
Особенности iOS 16
Наиболее интересной традиционно стала мобильная ОС (кстати, следующая iPadOS задержится на месяц). В ней Apple полностью обновила экран блокировки, добавив туда виджеты и возможность настраивать отображение часов. Ограничений всё ещё много, но в целом большой шаг вперёд.
Новый экран блокировки
Ещё улучшили распознавание текста на фото и видео, добавив поддержку русского языка, масштабно усовершенствовали безопасность и внедрили возможность «отделять» объекты с фотографий. К примеру, «отделить» человека с фото, чтобы использовать фото без фона. И, конечно, добавили индикатор процента аккумулятора!
Вдобавок, как бы иронично это ни звучало, iOS сможет пытаться обходить «капчу», а лента уведомлений теперь будет идти снизу наверх — чтобы получить доступ к свежим пушам было проще.
В настройках также позволят включить приятную лёгкую вибрацию при работе с клавиатурой.
На каких Apple Watch выйдет watchOS 9?
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch SE и SE 2
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4.
Особенности watchOS 9
Главная особенность — новый режим энергопотребления, который позволит при минимальных ограничениях увеличить работы часов практически вдвое. В случае с Series 7 и 8, например, до 36–42 часов вместо 16–20.
Традиционно добавят новые циферблаты, на этот раз четыре, введут более точное отслеживание передвижения с возможностью отследить свой маршрут. Многие приложения традиционно масштабно обновят — к примеру, «Сон» будет показывать стадии сна.
Новые циферблаты
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