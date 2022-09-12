Создатели Cyberpunk 2077 сделают новую игру в мире Cyberpunk 2077

CD Projekt RED не намерена бросать мир Cyberpunk 2077, что подтвердил вице-президент студии по бизнес-направлению Михал Новаковский во время квартального отчёта.

Грядущее дополнение Phantom Liberty задействует особенности новых консолей, поэтому не выйдет на PS4 и Xbox One, но больше планов делать расширения для Cyberpunk 2077 нет. Более того, Phantom Liberty станет последним проектом студии на их собственном движке RED Engine. После команда переключится на Unreal Engine 5.

Мы вложили много сил и времени во франшизу, поэтому мы определённо планируем продолжать развивать её — новыми историями, проектами и контентом.

Не всё будет видеоигрой — но это уже понятно, взгляните на выходящий уже совсем скоро аниме-сериале Cyberpunk: Edgerunners.