Sony анонсировала новое шоу с анонсами для PS4 и PS5

Sony анонсировала свежее шоу State of Play, которое пройдёт уже завтра, 14 сентября, в 1:00 мск.

Мероприятие продлится всего 20 минут, а на нём обещают анонсы, новости и свежий геймплей примерно 10 игр для PS5, PS4 и PS VR2.

Tokyo Game Show уже за углом, поэтому самое время отпраздновать удивительный креатив японских разработчиков.

Возможно, именно тут случаются анонсы по Silent Hill и Metal Gear Solid, а также наверняка покажут свежий геймплей ремейка Resident Evil 4. Как раз самое время запускать предварительные заказы последней.

Последние пару лет Sony в сентябре проводила большие показы своих игр с громкими анонсами, однако в этом году компания решила не устраивать подобный показ. Неизвестно, будет ли он вообще до конца года.