Sony анонсировала новое шоу с анонсами для PS4 и PS5
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Sony анонсировала свежее шоу State of Play, которое пройдёт уже завтра, 14 сентября, в 1:00 мск.
Мероприятие продлится всего 20 минут, а на нём обещают анонсы, новости и свежий геймплей примерно 10 игр для PS5, PS4 и PS VR2.
Tokyo Game Show уже за углом, поэтому самое время отпраздновать удивительный креатив японских разработчиков.
Возможно, именно тут случаются анонсы по Silent Hill и Metal Gear Solid, а также наверняка покажут свежий геймплей ремейка Resident Evil 4. Как раз самое время запускать предварительные заказы последней.
Последние пару лет Sony в сентябре проводила большие показы своих игр с громкими анонсами, однако в этом году компания решила не устраивать подобный показ. Неизвестно, будет ли он вообще до конца года.
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