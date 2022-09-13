Боссы, сражения и изучение локаций — в свежем геймплее Lies of P

Издание IGN опубликовало вторую часть геймплея с демоверсии Lies of P. Ранее выкладывали первую часть на 31 минуту, а свежий ролик длится аж 38 минут.

В нём показали ещё больше игрового процесса, сражения с боссами, интерфейс, использование предметов из инвентаря, изучение локаций и многое другое.

Новость по теме Windows 10 и GTX 1050 Ti: системные требования Lies of P — экшена в стиле Bloodborne

По духу и атмосфере проект напоминает игры FromSofware, но больше всего сходства явно с Bloodborne. Многие игру так и называют — Bloodborne, но про Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Тайтл выглядит мрачным, но в то же время довольно стильным.

Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4. Проект обещают выпустить в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В день релиза проект пополнит библиотеку Xbox Game Pass.