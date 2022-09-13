Брендан Фрейзер разочаровался отменой «Бэтгёрл»
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Отмена готового фильма «Бэтгёрл» за $ 90 млн не оставила равнодушным никого. Недавно и актёр Брендан Фрейзер высказался по поводу этой ситуации. В картине он должен был сыграть злодея по прозвищу Светлячок.
По словам Фрейзера, решение об отмене действительно было разочаровывающим, поскольку в первую очередь картину очень сильно хотели увидеть фанаты. Ещё Фрейзер похвалил Лесли Грейс в роли Бэтгёрл.
Фанаты действительно хотели увидеть этот фильм, это разочаровывает. Лесли Грейс — динамо. Она делала всё, что в её силах!
Как бы выглядел Светлячок в исполнении Брендана Фрейзера
Отмена «Бэтгёрл» — часть новой стратегии Warner Bros. Discovery. Теперь компания сосредоточится на более крупных проектах, которые не стыдно будет показать в кинотеатрах.
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