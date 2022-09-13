Вышло аниме по Cyberpunk 2077, но без русского языка
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Сегодня на Netflix состоялась премьера аниме Cyberpunk: Edgerunners по игре Cyberpunk 2077. Посмотреть можно сразу все 10 эпизодов, однако у проекта нет ни озвучки, ни субтитров на русском языке.
Обычно свежие проекты выпускают как минимум с локализованными субтитрами, но в случае с этим проектом ситуация иная. За разработку аниме отвечала Trigger, а помогала ей сама CD Projekt RED.
Сюжет аниме посвящён жителю Найт-Сити, который решает встать на путь беззакония, чтобы выжить и получить авторитет. История обещает быть насыщенной на события и интересной. Сценарий написал Рафал Яки, который разрабатывал «Гвинт».
Шоу не связано с оригинальной игрой, однако фанаты Cyberpunk 2077 могут оценить аниме по достоинству.
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