Ubisoft отказывается от игр «всё в одном». Assassin's Creed Mirage запустит инициативу

Создатели Assassin's Creed, Far Cry и других популярных серий Ubisoft масштабно пересматривают производственный цикл, а одним из видных изменений станет отход от концепции игр «всё в одном». Это подтвердил вице-президент творческой группы компании Фавзи Месмара.
Мы должны смириться, что наше решение в отношении игры может обрадовать лишь часть игроков, тогда как другим оно не понравится. И это нормально.
Изменение в политике Ubisoft уже видно по Assassin's Creed. На выходных компания представила сразу несколько новых частей, и каждая из них создаётся с разной направленностью:
- AC Mirage — для фанатов старых частей
- AC Red — для фанатов RPG-трилогии и «Одиссеи» в частности
- AC Hexe — нечто абсолютно новое для франшизы.
Существует множество разных типов игроков, которым может понравиться Assassin's Creed, и мы хотим удовлетворить каждого из них. Мы не будем делать одну игру, которая должна понравиться каждому потенциальному фанату Assassin's Creed.
Вдобавок в Ubisoft теперь хотят делать игры таким образом, чтобы каждое проведённое мгновение в виртуальном мире ощущалось не пустой тратой времени — для этого надо расти не в ширь, а в глубину.
В этом нам помогут инновации — теперь это важнейшая часть будущего наших игр. Инновации могут быть разными: от необычного визуального стиля до новых игровых механик или иного взгляда на жанр.
Подобный подход касается любой новой игры Ubisoft. А стартует инициатива с Assassin's Creed — AC Mirage как раз станет авангардом новой инициативы. Игра выйдет в 2023 году.
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