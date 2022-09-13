Intel случайно слила детали новых процессоров 13-го поколения

Intel до сих пор не анонсировала свои процессоры Raptor Lake 13-го поколения, однако в Сети обратили внимание, что компания случайно раскрыла технические подробности устройств.

Итак, теперь мы знаем, что у процессора Intel Core i9 13900K будет 24 ядра и 32 потока, а работать они будут на частоте 5,4 ГГц. Устройство Intel Core i7 13700K имеет 16 ядер и 24 потока с производительностью ядер до 5,3 ГГц. Наконец, Intel Core i5 13600K оснащён 14 ядрами и 20 потоками, а максимальная частота производительных ядер составляет 5,1 ГГц.

Ожидается, что Intel анонсирует Raptor Lake во время мероприятия под названием Intel Innovation, которое стартует 27 сентября. Забавно, что в этот же день AMD выпустит в продажу свои процессоры Ryzen 7000.