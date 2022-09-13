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Провальную Babylon’s Fall закроют через 11 месяцев после выхода

Провальную Babylon’s Fall закроют через 11 месяцев после выхода
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Несмотря на обещания поддерживать игру, разработчики многострадальной Babylon’s Fall всё же сдались — проект официально будет закрыт 27 февраля 2023 года.

Об этом создатели тайтла сообщили на официальном сайте. По словам авторов, второй сезон закончится 29 ноября, а следом начнётся третий, заключительный сезон. Вместе с прекращением поддержки отключатся и серверы экшена.

С глубоким сожалением сообщаем вам, что мы прекращаем обслуживание игры 27 февраля 2023 года.

В результате мы также отменим масштабные обновления, которые были запланированы. Второй сезон продлится до вторника, 29 ноября 2022 года, как и планировалось, а заключительный сезон начнётся с обслуживания, запланированного на тот же день. Чтобы выразить нашу благодарность всем игрокам, мы планируем провести как можно больше мероприятий и других инициатив, вплоть до завершения обслуживания.
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