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Определился победитель американской квалификации на The International 2022 по Dota 2

Определился победитель американской квалификации на The International 2022 по Dota 2
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Американская команда Soniqs выступит в групповой стадии чемпионата мира The International 2022 — коллектив стал сильнейшим в рамках регионального отборочного турнира.

В финальном матче пятёрка опытного Адриана FATA Тринкса не оставила ни шансов nouns — серия завершилась со счётом 3:0. В свою очередь, nouns и третий призёр квалификации Wildcard Gaming представят Северную Америку на турнире последнего шанса в Сингапуре, где определятся два последних участника The International.

Фото: Liquipedia.net

С 13 по 17 сентября пройдут последние региональные отборочные, за места на главном турнире года сразятся команды Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира превысит $ 10 млн.

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