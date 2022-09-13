HBO показала трейлер 5-й серии «Дом дракона»
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HBO опубликовала трейлер пятой серии сериала «Дом дракона». Его можно посмотреть ниже с субтитрами на русском языке, которые подготовила «Амедиатека».
В ролике показали ключевых героев, а тучи действительно начинают ещё больше сгущаться. В итоге всё приведёт к тому, что война будет неизбежна. Это отлично описывает фраза из ролика.
Если Рейнира взойдёт на трон — начнётся война.
Для просмотра уже доступны четыре серии. Их можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске». Премьера пятого эпизода под названием «Мы путь осветим» станет доступна к просмотру уже 19 сентября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, а последний выйдет 24 октября.
О том, что происходит в четвёртой серии, можно узнать из нашего материала ниже.
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