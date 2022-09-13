Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дом дракона 2022, трейлер 5 серия, смотреть онлайн

HBO показала трейлер 5-й серии «Дом дракона»
Комментарии

HBO опубликовала трейлер пятой серии сериала «Дом дракона». Его можно посмотреть ниже с субтитрами на русском языке, которые подготовила «Амедиатека».

В ролике показали ключевых героев, а тучи действительно начинают ещё больше сгущаться. В итоге всё приведёт к тому, что война будет неизбежна. Это отлично описывает фраза из ролика.

Если Рейнира взойдёт на трон — начнётся война.

Для просмотра уже доступны четыре серии. Их можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске». Премьера пятого эпизода под названием «Мы путь осветим» станет доступна к просмотру уже 19 сентября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов, а последний выйдет 24 октября.

О том, что происходит в четвёртой серии, можно узнать из нашего материала ниже.

Что происходит в четвёртой серии «Дома дракона» — Вестерос начинает трещать по швам Что происходит в четвёртой серии «Дома дракона» — Вестерос начинает трещать по швам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022