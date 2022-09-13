Популярный стример Бустер создаст свою профессиональную команду по CS:GO

Известный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев рассказал, что планирует подписать команду по Counter-Strike: Global Offensive.

Состав будет определён по результатам отборочного турнира. Buster проведёт четыре открытых квалификации, победители которых разыграют спонсорство на LAN-финале. Выигравшая команда подпишет контракты с Бустером и будет выступать на профессиональных турнирах.

Я хочу сразу состав, который сможет показывать результат. Который подпишу и буду платить игрокам деньги.

Стример рассказал, что его партнёры помогут покрыть расходы на содержание состава как минимум в течение одного года. Бустер также признался, что мечтает за пять лет вывести коллектив в число лучших команд мира.