В FIFA 23 могут добавить футбольный клуб Теда Лассо

Игроки нашли упоминание футбольного клуба AFC Richmond из сериала «Тед Лассо». Он был указан на сайте футбольного симулятора, но вскоре упоминание удалили.

Как оказалось, впервые утечку обнаружили ещё несколько недель назад, но она не получила большой огласки, а EA оперативно удаляла все упоминания выдуманного футбольного клуба в социальных сетях.

«Тед Лассо» — популярный сериал для Apple TV+, в котором тренер по американскому футболу внезапно начинает заниматься английским футбольным клубом. Он практически не разбирается в этом виде спорта, но пытается завоевать доверие футболистов и болельщиков.

Шоу полюбилось зрителям и сразу же стало одним из ключевых в линейке Apple. Сейчас к премьере готовится уже третий сезон.