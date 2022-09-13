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Фильм Вавилон, трейлер, смотреть онлайн

Дебютный трейлер фильма «Вавилон» от Дэмьена Шазелла
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Paramount представила первый трейлер фильма «Вавилон» от Дэмьена Шазелла, постановщика «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда».

Картина рассказывает про эпоху немого кино — о взлёте и падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затронет период примерно в тридцать лет — с 1925 по 1952 год.

В «Вавилоне» снялись Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Диего Салва, Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли и Джин Смарт. Премьера фильма в США состоится в конце декабря, а в остальном мире — в начале января. В России картину показывать не планируют — по крайней мере, официально. Возможно, кинотеатры сами добудут копию.

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