Apple повысила цены на замену батареи в iPhone 14 — впервые за пять лет

Хоть в США новенькие iPhone 14 продаются по цене предыдущих поколений на старте их продаж, но какие-то услуги всё же подорожают даже в Штатах. К примеру, замена аккумулятора обойдётся почти вдвое дороже: цена вырастет с $ 69 до $ 99.

Подобное незамедлительно вызвало негативную реакцию, особенно на фоне цен на сами устройства. Во время презентации смартфонов компания делала акцент на том, что подорожания не произошло. Это уже потом стало известно, что в Европе цены очень сильно выросли.

Что особенно интересно, замена батареи за $ 99 актуальна только для iPhone 14 — у моделей iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 и iPhone X стоимость осталась прежней, то есть $ 69. Смена аккумулятора у моделей iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone SE стоит ещё дешевле — $ 49.

Разница в цене между iPhone 13 и iPhone 14 также смущает людей, ведь по факту аккумуляторы одинаковые. Продажи новых смартфонов стартуют 16 сентября.