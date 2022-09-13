Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет 12 мая
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Nintendo закончила 40-минутный Direct на высокой ноте — наконец-то показала новые кадры продолжения Breath of the Wild, а также раскрыла название игры и точную дату выхода.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только на Switch.
Обложка игры
Компания всё ещё держит практически все подробности сиквела при себе, лишь намекая на все подробности в коротких трейлерах. Как уже было понятно, в Tears of the Kingdom предстоит много находиться в воздухе и путешествовать по миру именно так.
Многие умения из Breath of the Wild сохранились и получили своё развитие в Tears of the Kingdom. Одной из новых, похоже, станет возможность частично перематывать время вспять.
При этом на мероприятии так и не анонсировали переиздания Wind Waker и Twilight Princess.
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