Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет 12 мая

Nintendo закончила 40-минутный Direct на высокой ноте — наконец-то показала новые кадры продолжения Breath of the Wild, а также раскрыла название игры и точную дату выхода.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только на Switch.

Обложка игры

Компания всё ещё держит практически все подробности сиквела при себе, лишь намекая на все подробности в коротких трейлерах. Как уже было понятно, в Tears of the Kingdom предстоит много находиться в воздухе и путешествовать по миру именно так.

Многие умения из Breath of the Wild сохранились и получили своё развитие в Tears of the Kingdom. Одной из новых, похоже, станет возможность частично перематывать время вспять.

При этом на мероприятии так и не анонсировали переиздания Wind Waker и Twilight Princess.