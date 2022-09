Из-за названия новой The Legend of Zelda в Великобритании могли отказаться от эфира Direct

В момент анонса нового Nintendo Direct многие удивились, что компания не будет вести прямую трансляцию шоу в Великобритании. Событие связали с недавней смертью королевы Елизаветы II.

И после окончания шоу многие поняли, почему Nintendo могла принять это решение, — дело в названии новой The Legend of Zelda. Сиквел Breath of the Wild получил подзаголовок Tears of the Kingdom, что переводится как «слёзы королевства».

Учитывая аналогии с событием в реальном мире, решение отказаться от эфира кажется логичным. Некоторые блогеры отнеслись к ситуации с добрым юмором. Например, Джейсон Шрайер из Bloomberg написал, что «даже Хайрул скорбит по королеве».

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только на Switch.