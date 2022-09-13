Judgment и Lost Judgment для ПК могут анонсировать уже завтра

Европейское рейтинговое агентство выдало возрастной рейтинг для ПК-версий Judgment и Lost Judgment. Скорее всего, если это не ошибка, порты представят уже завтра на шоу RGG Summit 2022. Начало – в 13:00 мск.

Изначально на презентации ожидался в первую очередь показ восьмой Yakuza.

Judgment игнорировала ПК из-за контракта актёра Такуи Кимуры — он подарил внешность и голос главному герою серии. Однако его агентство Johnny & Associates попросту запрещало SEGA выпускать игру на ПК. И речь именно про компьютеры — никаких проблем с релизом на других платформах не существовало.

В итоге SEGA планировала полностью отказаться от продолжения серии Judgment из-за ситуации, поскольку считала версию для ПК важнее для дальнейшего роста франшизы. Спустя год, похоже, компании всё же нашли компромисс.