Judgment и Lost Judgment для ПК могут анонсировать уже завтра
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Европейское рейтинговое агентство выдало возрастной рейтинг для ПК-версий Judgment и Lost Judgment. Скорее всего, если это не ошибка, порты представят уже завтра на шоу RGG Summit 2022. Начало – в 13:00 мск.
Изначально на презентации ожидался в первую очередь показ восьмой Yakuza.
Judgment игнорировала ПК из-за контракта актёра Такуи Кимуры — он подарил внешность и голос главному герою серии. Однако его агентство Johnny & Associates попросту запрещало SEGA выпускать игру на ПК. И речь именно про компьютеры — никаких проблем с релизом на других платформах не существовало.
В итоге SEGA планировала полностью отказаться от продолжения серии Judgment из-за ситуации, поскольку считала версию для ПК важнее для дальнейшего роста франшизы. Спустя год, похоже, компании всё же нашли компромисс.
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