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iPhone 14 Pro оказался куда быстрее iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro оказался куда быстрее iPhone 13 Pro
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Подоспели первые синтетические тесты AnTuTu свежего iPhone 14 Pro — у него новый процессор A16 (у обычного iPhone 14 – прошлогодний A15 Bionic), поэтому интересно узнать, насколько же он лучше iPhone 13 Pro.

  • Общий рейтинг iPhone 14 Pro — 978 147.
  • Общий рейтинг iPhone 14 Pro Max — 972 936.

Если сравнивать iPhone 14 Pro с iPhone 13 Pro, то новая модель на 18,8% лучше по общему рейтингу, на 17% – по части процессора и на целых 28% – по части видеоядра. Это один из самых больших скачков за последние годы на рынке смартфонов.

Общая таблица сравнений

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Продажи линейки iPhone 14 по миру стартуют 16 сентября, однако модель iPhone 14 Plus выйдет только 7 октября.

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