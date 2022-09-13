Nigma Galaxy и Alliance упали в нижнюю сетку квалификации The International 2022 по Dota 2

По итогам первого игрового дня отборочного турнира к The International 2022 для Западной Европы определились все полуфиналисты верхней сетки.

Из четырёх фаворитов ошиблась только Nigma Galaxy: команда Куро KuroKy Тахасоми неожиданно уступила шведскому коллективу goonsquad и опустилась в нижнюю сетку. Свои первые матчи в квалификации также проиграли DGG Esports, Into The Breach и Alliance.

Фото: Liquipedia.net

Отборочный турнир продолжится завтра — в нижней сетке будут сыграны матчи первого раунда, и проигравшие лишатся всех шансов попасть на The International 11.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Западной Европы проходит с 13 по 17 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.