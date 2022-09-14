FunPlus Phoenix с двумя россиянами выиграла у XSET в плей-офф чемпионата мира по Valorant

Европейский состав FunPlus Phoenix по Valorant, в который входят два игрока из России и украинский капитан Кирилл ANGE1 Карасёв, продолжит выступления на чемпионате мира в Стамбуле.

Сегодня FPX в упорной борьбе смогла одолеть американскую команду XSET — матч закончился со счётом 2:1 (11:13, 13:10, 13:11). Это позволило коллективу из Европы обеспечить себе минимум четвёртое место на главном турнире сезона.

Фото: Liquipedia.net

Следующий матч FunPlus Phoenix начнёт послезавтра, 16 сентября, в 20:00 по московскому времени. Соперником станет DRX, сильнейшая команда Южной Кореи.

Чемпионат мира по командному шутеру Valorant проходит в эти дни в столице Турции. 16 лучших команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.