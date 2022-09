На Rise of the Ronin, эксклюзив PS5 про Японию конца XIX века, делают большие ставки

Вчера на State of Play, помимо сюжетного трейлера God of War Ragnarok и Tekken 8, анонсировали ролевой экшен Rise of the Ronin, разработкой которого занимается Team Ninja, ответственная за Nioh.

Издателем проекта выступит компания Koei Tecmo. Как оказалось, на игру делают большие ставки. Такаcи Мотидзуки из издания Bloomberg рассказал, что авторы планируют продать как минимум 5 млн копий проекта. И это с учётом того, что Rise of the Ronin выйдет только на PS5.

Koei Tecmo подтвердила, что Rise of the Ronin — это игра, которую они надеются продать тиражом более 5 млн копий в качестве одного из важных стратегических элементов компании.

Rise of the Ronin развернётся в Японии в конце XIX века. Авторы сделают акцент на сюжете и исторической достоверности.

Релиз проекта ожидается лишь в 2024 году.