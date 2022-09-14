В «Джокере 2» сыграет Джейкоб Лофленд — ему досталась роль приятеля Джокера

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к актёрскому составу сиквела «Джокера» присоединился Джейкоб Лофленд, известный по фильмам «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» и «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём».

Согласно информации, Лофленду досталась довольно важная роль. Он сыграет заключённого психиатрической лечебницы Аркхем. Предполагается, что персонаж актёра найдёт общий язык и подружится с Артуром Флеком, то есть самим Джокером, которого сыграет Хоакин Феникс.

Актёрский состав картины следующий: роли Брендана Глисона и Кэтрин Кинер не раскрыли, а Леди Гага сыграет Харли Квинн — возлюбленную Джокера.

Режиссёром и сценаристом выступит Тодд Филипс, снявший оригинальный фильм. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 4 октября 2024 года.