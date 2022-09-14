Видео: Брендан Фрейзер получил награду за фильм «Кит» и растрогался

Недавно на Международном кинофестивале в Торонто Брендан Фрейзер получил награду TIFF Tribute Awards за главную роль в драматическом фильме «Кит». Актёр расчувствовался и произнёс трогательную речь.

Он поблагодарил аудиторию и отметил, что без поддержки людей ничего бы этого не было. Ещё он поблагодарил режиссёра «Кита» Даррена Аронофски. Также актёр поделился небольшой историей из жизни

Просто вау! Это что-то новое для меня. Обычно я тот парень на подиуме, который раздаёт всё это, и у меня неплохо получается! Я думаю, что последний раз, когда я ждал, когда моё имя произнесут вслух для получения награды, было в четвёртом классе. Награда было небольшой, но мама сказала, что она великая.

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Ранее появилось видео, на котором Брендан Фрейзер расплакался от оваций на премьере фильма «Кит».