У Like A Dragon: Ishin появился 5-минутный трейлер. Ремейк выйдет 21 февраля
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SEGA ночью на State of Play неожиданно анонсировала ремейк Like A Dragon: Ishin — спин-оффа Yakuza про более старые времена. Более того, в новой версии окажутся персонажи их всех выпущенных на сегодня частей основной серии.
На момент выхода оригинальной Ishin у нас были только Yakuza от первой до пятой. Теперь у нас есть ещё и приквел Zero, а также шестая и седьмая игры. Персонажи оттуда появятся в ремейке.
Вдобавок разработчики назвали точную дату выхода Like A Dragon: Ishin — 21 февраля. Релиз состоится на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Like A Dragon: Ishin — масштабный ремейк оригинальной игры, а за техническую основу взяли движок Unreal Engine 4. Это первая игра серии на другом движке.
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