Кирью вновь станет главным героем в Yakuza 8. Первый трейлер Like a Dragon 8

SEGA анонсировала новую Yakuza — Like a Dragon 8. Главным героем станут два персонажа: протагонист 0-6 частей Кадзума Кирю и ведущий персонаж Yakuza 7 Ичибан Касуга. Выход состоится в начале 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Геймплей останется тактическим в духе jRPG, каким он был в Yakuza 7: Like a Dragon. Восьмая часть станет самой масштабной частью серии.
Тема игры — судьба. У нас есть легенда с богатым прошлым и легенда с богатым будущим. Кирю представляет прошлое, Ичибан — будущее.
Вдобавок анонсировали Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — новую игру про Кадзуму Кирю, где расскажут историю протагониста после событий Yakuza 6: The Song of Life до начала Like a Dragon 8. Это будет экшен в духе классики, а масштабы сравнимы с очень большим DLC. Примерно половина номерной части.
Почему серия теперь называется Like a Dragon? Изначально в Японии она так и называлась, но с выхода седьмой части SEGA начала трансформацию западного бренда Yakuza в японский Like a Dragon. Именно поэтому седьмая получила такой подзаголовок, а теперь все грядущие серии полностью отказались от названия Yakuza.
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