Скоро The Sims 4 сделают полностью бесплатной
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The Sims 4 сделают бесплатной уже 18 октября, о чём сообщает Instant Gaming. Официально о скорой смене модели распространения объявят через несколько часов.
Пока неизвестно, станет ли The Sims 4 бесплатной исключительно на ПК или также на консолях.
Подобный ход кажется логичным, учитывая, как много расширений и дополнений EA выпускает для игры. Издатель давно отдаёт саму игру по большим скидкам, поэтому отдавать её бесплатно и зарабатывать на десятках DLC кажется куда логичнее, чем пытаться ещё и продавать саму игру.
The Sims 4 — симулятор жизни. Конечной цели нет, а геймплей строится вокруг контроля персонажей. Можно просто следить за их жизнью или вмешиваться в неё. Можно угождать нуждам сима, а можно — всячески издеваться над ним.
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