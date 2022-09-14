Blizzard атаковали хакеры, из-за чего игры не работали
Поделиться
Сегодня на странице поддержки Blizzard в социальных сетях появились публикации о том, что у пользователей возникли проблемы с авторизацией в различных тайтлах компании.
Как оказалось, на Blizzard провели хакерскую атаку, а компания всё время пыталась решить проблему. Судя по свежим сообщениям, атаку удалось устранить, а доступ к играм должен постепенно восстановиться. По крайней мере, об этом сообщила сама компания.
Пока атака продолжалась, люди писали в социальных сетях компании о проблемах, однако по большей части комментарии были шуточными и высмеивали Blizzard. У кого-то сорвался важный матч в Call of Duty, а у других прервался рейд в World of Warcraft, также наблюдались проблемы и с другими играми.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
16:19
-
16:15
-
15:40
-
15:28
-
15:04
-
14:38
-
14:27
-
13:59
-
13:37
-
13:25
-
13:17
-
12:18
-
11:41
-
11:07
-
10:29
-
09:51
-
09:29
-
04:00
-
02:28
-
01:03
-
00:40
- 13 сентября 2022
-
23:23
-
21:02
-
20:25
-
20:17
-
18:53
-
18:20
-
18:08
-
17:59
-
16:59
-
16:29
-
16:09
-
15:54
-
15:54
-
15:28
Партнерский контент