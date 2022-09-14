Blizzard атаковали хакеры, из-за чего игры не работали

Сегодня на странице поддержки Blizzard в социальных сетях появились публикации о том, что у пользователей возникли проблемы с авторизацией в различных тайтлах компании.

Как оказалось, на Blizzard провели хакерскую атаку, а компания всё время пыталась решить проблему. Судя по свежим сообщениям, атаку удалось устранить, а доступ к играм должен постепенно восстановиться. По крайней мере, об этом сообщила сама компания.

Пока атака продолжалась, люди писали в социальных сетях компании о проблемах, однако по большей части комментарии были шуточными и высмеивали Blizzard. У кого-то сорвался важный матч в Call of Duty, а у других прервался рейд в World of Warcraft, также наблюдались проблемы и с другими играми.