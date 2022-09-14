В России закрыли 125 кинотеатров в 2022 году

В России с февраля закрылось 125 кинотеатров — это 6% от их общего числа. Об этом пишет издание «Ъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и компании Comscore по кинопрокату в России. Генеральный директор Comscore Роман Исаев подчеркнул, что часть закрытых кинотеатров ещё могут открыться.

К октябрю, когда выйдет в прокат «Сердце пармы», количество работающих кинотеатров может вырасти, но незначительно. Вряд ли даже четверть уже закрытых сможет открыться.

«Сердце пармы» — исторический роман Алексея Иванова, который он выпустил в 2003 году. Сюжет фильма идентичен книжному — сюжет экранизации расскажет о любви Русского князя Михаила и юной Тиче, и о покорении Великой Перми Москвой. Премьера картины состоится 6 октября.

Получается, что пессимистичные прогнозы не оправдались — ранее эксперты заявляли, что в России к осени закроется половина работающих кинотеатров. Многие российские кинотеатры закрывают часть своих залов, надеясь, что в скором будущем их откроют.

Может показаться, что 6% не так много, но нужно учесть, что это именно полностью закрытые кинотеатры, а не процент неработающих залов

Большую часть выручки отечественным кинотеатрам приносили голливудские блокбастеры, которые после февральских событий покинули российский рынок. Аналитики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино заявили, что сборы кинотеатров за уикенд 8-11 сентября составили 200 млн руб., а 9-12 сентября прошлого года они достигли 429 млн руб.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев уверен, что большинство кинотеатров смогли удержаться на плаву благодаря прокату пиратских копий голливудских фильмов. Но из-за отсутствия привычной модели продвижения они не принесли прокатчикам больших денег.

Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» заявила, что в Москве с февраля закрылось всего два кинотеатра. Сеть «Каро» тоже закрыла два своих кинотеатра.