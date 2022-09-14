Фигурист Александр Энберт — о видеоиграх: это важно
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Недавно серебряный призёр Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира, фигурист Александр Энберт рассказал, какие компьютерные игры предпочитает.
По словам Энберта, спортсмены играют порой не только ради удовольствия, но и даже участвовали в турнире. В числе участников была целая команда фигурного катания по CS:GO.
Мы не только играем ради удовольствия, мы даже как-то в турнире участвовали. Мне кажется, турнир организовывала Федерация киберспорта Москвы, среди спортсменов из разных видов спорта. И была команда фигурного катания по CS:GO. Было очень весело поучаствовать и повзаимодействовать с другими спортсменами, пообщаться, да ещё и посоревноваться в чём-то новом. Конечно, было бы лучше, чтобы соревнования были по Dota 2. У нас больше людей играют.
Также Александр отметил, что был бы рад тому, если бы его дочь увлекалась киберспортом, поскольку главное — чтобы это нравилось ей.
Вы знаете, я был бы рад, если бы моя дочка нашла какое-то занятие в жизни, которое ей доставляло бы столько же удовольствия, сколько мне фигурное катание. Если это будет киберспорт – я буду счастлив. Фигурное катание, наука, что бы это ни было, если она это будет любить так же, как я фигурное катание, – я буду самым счастливым отцом в мире.
Под конец Энберт подчеркнул, что видеоигры помогали ему отвлекаться на сборах. Спортсмен в целом считает видеоигры довольно важной частью современности.
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