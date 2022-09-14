Аналитик KingR назвал трёх лучших саппортов патча 7.32 в Dota 2
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Профессиональный игрок и аналитик Ринат KingR Абдуллин оценил состояние текущей меты Dota 2. По его словам, после выхода патча 7.32 значение боковых линий и рун усиления резко выросло.
Ринат связывает важность линий с появлением крипа-знаменосца, который даёт золото всем игрокам на линии.
Зачастую игроки не идут стакать и остаются на лайнах, чтобы получить дополнительные деньги. Отвод даёт примерно столько же, поэтому лучше остаться и харрасить противника.
По мнению KingR, игра стала более активной и интересной. Он также назвал трёх сильнейших персонажей на позицию фулл-саппорта в этой мете Dota 2.
Undying, он максимально популярен. Disruptor вернулся в мету, хотел бы его видеть почаще. Ну и Chen — его редко берут, но он крайне силён.
Dota 2 была обновлена до версии 7.32 в конце августа. Патч изменил большую часть способностей и предметов.
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