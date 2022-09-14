Стали известны системные требования ПК-версии Persona 5 Royal

Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования нашумевшей ролевой игры Persona 5 Royal. Знаменитая JRPG выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Xbox One уже 21 октября.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 (64 бит).

Windows 10 (64 бит). Видеокарта: AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti.

AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti. Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.

AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790. Оперативная память: 8 ГБ.

8 ГБ. Место на диске: 54 ГБ.

54 ГБ. DirectX: 11.

Рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10 (64 бит).

Windows 10 (64 бит). Видеокарта: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 760.

AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 760. Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.

AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790. Оперативная память: 8 ГБ.

8 ГБ. Место на диске: 54 ГБ.

54 ГБ. DirectX: 11.

Persona 5 Royal — расширенное издание оригинальной Persona 5. Грядущее переиздание, помимо новых персонажей, локаций и расширенной истории, будет включать в себя 40 дополнений, которые привнесут в игру различные косметические улучшения и костюмы.