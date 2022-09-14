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Стали известны системные требования ПК-версии Persona 5 Royal

Стали известны системные требования ПК-версии Persona 5 Royal
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Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования нашумевшей ролевой игры Persona 5 Royal. Знаменитая JRPG выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Xbox One уже 21 октября.

Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит).
  • Видеокарта: AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti.
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Место на диске: 54 ГБ.
  • DirectX: 11.

Рекомендованные системные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит).
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 760.
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Место на диске: 54 ГБ.
  • DirectX: 11.

Persona 5 Royal — расширенное издание оригинальной Persona 5. Грядущее переиздание, помимо новых персонажей, локаций и расширенной истории, будет включать в себя 40 дополнений, которые привнесут в игру различные косметические улучшения и костюмы.

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