Стали известны системные требования ПК-версии Persona 5 Royal
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Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования нашумевшей ролевой игры Persona 5 Royal. Знаменитая JRPG выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Xbox One уже 21 октября.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит).
- Видеокарта: AMD Radeon R7 360 / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti.
- Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Место на диске: 54 ГБ.
- DirectX: 11.
Рекомендованные системные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит).
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 760.
- Процессор: AMD Ryzen 5 1500X／Intel Core i7-4790.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Место на диске: 54 ГБ.
- DirectX: 11.
Persona 5 Royal — расширенное издание оригинальной Persona 5. Грядущее переиздание, помимо новых персонажей, локаций и расширенной истории, будет включать в себя 40 дополнений, которые привнесут в игру различные косметические улучшения и костюмы.
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