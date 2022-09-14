Стартовали съёмки последнего сезона «Флэша»

Телеканал The CW начал снимать девятый сезон супергеройского сериала «Флэш», который станет финальным.

Прошлый сезон закончился в конце июня, а финальный начнут выпускать в 2023-м, в нём будет 13 серий. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

Первые слухи о том, что девятый сезон станет последним, появились ещё в январе. Тогда исполнитель главной роли Грант Гастин продлил контракт с каналом на один год. Также ходят слухи, что премьера финального сезона состоится в середине года, при этом прошлые выходили осенью (кроме седьмого сезона).

Сериал «Флэш» начнёт выходить примерно в одно время с премьерой одноимённого голливудского фильма, в котором главную роль исполнил Эзра Миллер. Фильм выходит в прокат 23 июня 2023 года. Эпатажный и скандальный актёр недавно извинился за свое неподобающее поведение перед новым руководством киностудии Warner Bros. Майклом Де Лукой и Памелой Эбди.