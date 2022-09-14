EA представила карточки топовых игроков высшей испанской футбольной лиги в FIFA 23

EA Sports представила карточки топовых игроков Ла Лиги — высшей испанской футбольной лиги в FIFA 23.

23. Жюль Кунде

22. Жоау Феликс

21. Маркос Акунья

20. Янник Феррейра Карраско

19. Серхио Бускетс

18. Набиль Фекир

17. Мемфис Депай

16. Жорди Альба

EA Sports пока не успела загрузить карточку Жорди Альбы

15. Педри

14. Яго Аспас

13. Жерар Морено

12. Давид Алаба

11. Даниэль Парехо

10. Винисиус Жуниор

9. Френки де Йонг

8. Антонио Рюдигер

7. Марк-Андре тер Штеген

6. Лука Модрич

5. Тони Кроос

4. Ян Облак

3. Тибо Куртуа

2. Роберт Левандовски

1. Карим Бензема

Недавно стало известно, что с начала сезона-2023/2024 EA Sports станет титульным спонсором Ла Лиги. Контракт подписан на пять лет, компания ежегодно будет выделять лиге € 30 млн.

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать новый сезон на три дня раньше, 27 сентября. Кроме того, на на PS5, Xbox Series и ПК впервые добавят возможность играть друг с другом, а на ПК впервые выпустят техническую новую версию.