Кевин Файги в шутку заявил, что киновселенная Marvel скоро станет вселенной Вонга

Вонг — мастер мистических искусств Камар-Таджа и хранитель древних книг. Он дебютировал в киновселенной Marvel в фильме «Доктор Стрэндж». Его играет актёр Бенедикт Вонг. Герой отметился в целом ряде фильмов Marvel: в «Мстителях: Война бесконечности», «Мстителях: Финал», «Шан-Чи и легендах десяти колец», «Человеке-пауке: Нет пути домой», «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» и в новом сериале «Женщина-Халк».

В прошлом году на премьере «Нет пути домой» Вонг рассказал, что глава Marvel Кевин Файги переживает. Он не без иронии считает, что киновселенная Marvel превращается во вселенную Вонга.

Я просто наслаждаюсь этой ролью и тем путём, по которому она меня ведёт. В каждом проекте, в котором меня приглашают участвовать, я просто снимаю ещё один слой луковицы, понимаете?

Поклонники Marvel в «Твиттере» тепло приняли концепцию кинематографической вселенной Вонга. А главная героиня «Женщины-Халка» прямо в четвёртом эпизоде шоу подтвердила, что Вонга любят все.

Боже, все любят Вонга.

Сериал «Женщина-Халк» стартовал на Disney+ 17 августа.