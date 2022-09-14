Ubisoft отдала дань почтения серии Assassin’s Creed

В этом году знаменитая серия Assassin’s Creed отмечает 15-летний юбилей. В честь круглой даты Ubisoft поделилась роликом, где демонстрируются кадры из игр цикла, а также косплееры и паркурщики в образах главных героев. В видео также можно заметить главу компании Ива Гиймо.

Неважно, начали ли вы свой путь с нами 15 лет назад или присоединились к нам на этом пути, мы всё равно благодарны за то, что вы здесь. Нам не терпится продолжить путешествие по Assassin's Creed вместе с вами.

На прошлой неделе Ubisoft провела большую презентацию Ubisoft Forward. На ивенте анонсировали четыре новых проекта по Assassin's Creed — два ролевых экшена Assassin's Creed RED (рабочее название) и Assassin's Creed Hexe (рабочее название), мобильную Assassin's Creed Jade (рабочее название) и концептуальный мультиплеерный хаб AC Infinity.