Riot Games объявила расписание профессиональных турниров по Valorant на 2023 год
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Разработчики командного шутера Valorant опубликовали расписание профессионального сезона 2023 года. В следующем году Riot Games планирует провести два крупных турнира и чемпионат мира.
Сезон начнётся в феврале — трёхнедельный ивент в Сан-Паулу соберёт 30 команд-партнёров, которые разыграют первый слот на главный турнир года.
Весной состоятся региональные турниры, по итогам которых лучшие команды сыграют на Valorant Masters в июне. Лучшие коллективы каждого региона также сыграют на чемпионате мира.
Фото: Riot Games
Главный турнир сезона Valorant Champions 2023 пройдёт с конца августа по сентябрь. В 2024 году ситуация изменится — будет проведено два сплита с международными финалами, а их призёры будут выходить на чемпионат мира.
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