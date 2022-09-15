Стримеру на Twitch дали бан за сексуальные действия в GTA

Недавно стримера Коди Clix Конрода забанили на Twitch из-за того, что он совершал сексуальные действия с другим персонажем в GTA RP, притом все были, конечно, в одежде.

Стример получил блокировку на неделю, а после этого он опубликовал в социальных сетях обращение и вспомнил про девушку, которая занималась половым актом прямо в прямом эфире.

С ума сойти, я получил недельный бан за однополое сексуальное действие между двумя одетыми персонажами. Забавно, но был случай, когда девушка стримила и занималась сексом по-настоящему, и ей дали бан на семь дней.

В комментариях многие поддержали стримера и отметили, что администрация Twitch выдала бан несправедливо, поскольку все действия происходили в игре. На площадке есть много девушек, которые чаще всего предстают в откровенных образах, и за это их не банят.