Стримеру на Twitch дали бан за сексуальные действия в GTA
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Недавно стримера Коди Clix Конрода забанили на Twitch из-за того, что он совершал сексуальные действия с другим персонажем в GTA RP, притом все были, конечно, в одежде.
Стример получил блокировку на неделю, а после этого он опубликовал в социальных сетях обращение и вспомнил про девушку, которая занималась половым актом прямо в прямом эфире.
С ума сойти, я получил недельный бан за однополое сексуальное действие между двумя одетыми персонажами. Забавно, но был случай, когда девушка стримила и занималась сексом по-настоящему, и ей дали бан на семь дней.
В комментариях многие поддержали стримера и отметили, что администрация Twitch выдала бан несправедливо, поскольку все действия происходили в игре. На площадке есть много девушек, которые чаще всего предстают в откровенных образах, и за это их не банят.
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