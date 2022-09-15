Трейлер ремейка «Русалочки» с темнокожей актрисой собрал уже более 2 млн дизлайков

Вышедший несколько дней назад трейлер ремейка «Русалочки» продолжает собирать негативную реакцию аудитории. Если на 12 сентября у ролика было более 1 млн дизлайков, то на сегодняшний день их уже более 2 млн.

Несмотря на возросшее количество дизлайков, у трейлера также набрались и лайки. Их было около 316 тыс., а теперь уже целых 760 тыс. Возможно, лайки достигнут отметки в 1 млн.

Аудитория буквально набросилась на ремейк «Русалочки», поскольку роль Ариэль в картине исполнила темнокожая актриса Хэлли Бейли. Вместе с ней сыграли Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике и другие.

Всё зашло так далеко, что Бейли даже поддержала Джоди Бенсон, которая озвучила Ариэль в оригинальном мультфильме 1989 года.

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая 2023 года.